“قراصنة” يختلسون رواتب جامعات سويسرية

2020/10/04 | 19:21 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أكتوبر 2020 | 07:17 مساءً | عدد القراءات : 2

تمكن قراصنة إلكترونيون، لم تُحدَد هوياتهم بعد، من أن يختلسوا خلال الأيام الأخيرة تحويلات رواتب عدد من الجامعات السويسرية، بحسب ما أوردت الأحد صحيفة “تسونتاغ تسايتونغ”.

وقالت الأمينة العامة لاتحاد عمداء الجامعات السويسرية مارتينا فايس لوكالة فرانس برس: “بحسب معلوماتنا، طالت عملية الاختلاس عددا من الجامعات في سويسرا”.

واستخدم القراصنة المعلوماتيون بيانات ولوج حصلوا عليها من خلال التصيّد الإلكتروني، وهي تقنية خداع عبر الإنترنت تقوم على تضليل الشخص لدفعه إلى إعطاء بيانات شخصية.

وذكرت الصحيفة المحلية أن العملية طالت ثلاث جامعات سويسرية على الأقل بينها جامعة بال.



وقد حوّل القراصنة الأموال المختلسة على حسابات خارج سويسرا، بحسب النيابة العامة في بال.

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