آرسنال يحقق فوزًا هامًا على حساب شيفيلد يونايتد

2020/10/04 | 19:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – يبدو أن الأوضاع تعدلت كثيرًا في آرسنال، بعدما تولى الإسباني ميكيل أرتيتا مهمة قيادة الفريق، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري.وحقق آرسنال فوزًا هامًا، اليوم الأحد، على حساب شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن آرسنال يعتبر الفريق الأكثر حصدًا للنقاط على ملعبه […]

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