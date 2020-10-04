موناكو يسقط.. وليل يقتنص صدارة الدوري الفرنسي

2020/10/04 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز ليل على مضيفه ستراسبورج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليج آ”.

وعلى ملعب (المينو)، سجّل أهداف الضيوف كل من محمد ذكي شيليك (ق21) وريناتو سانشيز (ق54) وبراق يلماز (ق68).

وبهذا الفوز، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 14 في الصدارة مؤقتا، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 3 نقاط بالمركز الـ18.

وفي نفس الجولة، فاز ستاد بريست على ضيفه موناكو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب (فرانسيس جنيه بلي).

وأحرز اللاعب رومان فايفر هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة الثامنة.

وبهذه النتيجة، تجمد موناكو عند 10 نقاط في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد بريست إلى 9 نقاط، في المركز العاشر.

كما فاز بوردو على ضيفه ديجون بثلاثية نظيفة، أحرزها كل من ريمي أودون (ق11) وصامويل كالو (ق29) وتوما باسيتش (ق89).

وبهذا الفوز رفع بوردو رصيده من النقاط إلى 9، في المركز التاسع، فيما تذيل ديجون الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وضمن منافسات الجولة، انتصر ميتز على ضيفه لوريان (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب (سانت سيمفوريان).

وسجّل ثلاثية أصحاب الأرض، المهاجم السنغالي إبراهيما نياني، في الدقائق (44 من ركلة جزاء و59 و64).

بينما أحرز اللاعب بيير يفس هامل هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقة (36).

وبهذه النتيجة، رفع ميتز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ14، بينما تجمد لوريان عند 4 نقاط في المركز الـ17.

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