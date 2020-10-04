الفريق الطبي الخاص بترامب: الرئيس قد يعود إلى البيت الأبيض غدا

2020/10/04 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفريق الطبي الذي يعالج الرئيس الأميركي دونالد ترامب (74 عاما)، الأحد، إن حالته تتحسن "وقد يعود إلى البيت الأبيض الاثنين".

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