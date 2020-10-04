عمليات كربلاء ترد على انباء دخول مجاميع متطرفة للمحافظة

2020/10/04 | 19:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من دخول مجاميع متطرفة إلى المحافظة العراقية. ...

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