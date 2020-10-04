كاميرا ’ناس’ في أكبر المواكب الحسينية بالعراق

2020/10/04 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأ أكبر المواكب في العراق، أعماله باستقبال الزائرين، والاستعداد، لإقامة التشابيه الخاصة بالزيارة الاربعينية، وذلك في قضاء الشوملي بمحافظة بابل، حيث يتم تمويل الموكب بجهود ذاتية من قبل اهالي القضاء.

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