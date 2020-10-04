نائب: العراق بحث مع دولتين أوربيتين تطوير سلاحه الجوي

2020/10/04 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الأحد، 04 تشرين الأول، 2020، أن وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، بحث مع دولتين أوربيتين، تطوير سلاح العراق الجوي.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تطوير وتحديث سلاح الجو العراقي يحظى بأهمية كبيرة ودعم من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية، لأنه خطوة نحو تعزيز قدراتنا الامنية في مواجهة اي تحديات تهدد أمن الدولة".

واضاف أن "زيارات وزير الدفاع الاخيرة الى اوكرانيا وبلغاريا وزيارته المرتقبة الى فرنسا كلها تنصب في اتجاه تطوير وتحديث سلاح الجو العراقي "، مشيرا إلى أن "ملف توقف عمل العشرات من الطائرات المقاتلة يحظى بالمتابعة ايضا، وهناك جهود مضنية تبذل بهذا الاتجاه".

وفي وقت سابق، إتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، ، الولايات المتحدة الامريكية، بالتنصل عن تطبيق العقود المبرمة لتطوير سلاح الجو العراقي، داعيا الى التحقيق في الاموال التي هدرت في هذا الجانب وتحميل واشنطن مسؤولية ذلك.وقال الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سلاح الجو العراقي بكل صنوفه يعتمد على عقود التجهيز والتسليح والإدامة على الجانب الامريكي، الا ان واشنطن تنصلت عن دعمه او تقديم الخدمات والمعدات له".واضاف ان "العقود المبرمة مع الجانب الامريكي بهذا الشأن معطلة، ولم ينجز منها الا نسب ضئيلة، بسبب تنصل واشنطن عن مسؤوليتها تجاه تلك العقود"، مشدداً على "ضرورة معرفة الاموال التي خسرها العراق في هذا الإطار وتحميل امريكا مسؤولية ذلك".واشار الغانمي إلى ان "العراق يستفاد في عقود الادامة اليوم من الشركات الروسية والصينية، لتعويض النقص في المعدات والتجهيزات دون انتظار رحمة واشنطن".

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