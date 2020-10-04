العثور على مخبأ لصواريخ كاتيوشا وتدمير عجلتين لداعش في الرطبة وصحراء الانبار

2020/10/04 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عثرت القوات الامنية على مخبأ لصواريخ الكاتيوشا ودمرت عجلتين لداعش في الرطبة وصحراء الانبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الامني تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء |/ نينا / نسخة منه :" ان قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الانبار عثرت على مخبأ للأسلحة جنوب قضاء الرطبة، يحتوى على "حاوية" مدفونة تحت الأرض بداخلها خمسة صواريخ نوع كاتيوشا و٨ قواعد صواريخ محلية الصنع وقنابر هاون عيار ٨٠ ملم وقنبلتين هجوميتين ، و تم تفجير المخبأ من قبل الجهد الهندسي ".واضاف انه :" ان قوة محمولة جوا واخرى ميدانية ، دمرتا عجلتين لعصابات داعش الارهابية في عمق الصحراء"./انتهى9

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