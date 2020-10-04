2020/10/04 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ نفى قائد عمليات كركوك الفريق الركن سعد حربية اخلاء مقر العمليات وتسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال حربية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "القيادة تمارس مهامها في مقرها من خلال متابعة سيرالخطط الموضوعة لتأمين المناطق ضمن قاطع المسؤولية".وأضاف، أنه "لا يوجد أي تغيير في مقر العمليات كما أن هذه الأمور عسكرية بحتة لا تمت بصلة لأي نوع من أنواع القضايا الأخرى".وتناقلت وسائل اعلام صدور قرار بأخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كركوك تنفي اخلاء مقر ها وتسليمه للديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كركوك تنفي اخلاء مقر ها وتسليمه للديمقراطي الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).