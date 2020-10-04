2020/10/04 | 19:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت ممثلية الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اقليم كوردستان، برقية الى المكتب السياسي، بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال.

فيما يلي نص البرقية:

الأخوة في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني

تحية رفاقية

بمناسبة حلول ذكرى رحيل الرئيس مام جلال طالباني نتقدم إليكم في هذه المناسبة الأليمة على قلوب أبناء وبنات شعبنا في جميع أجزاء كوردستان بأحر التعازي والمواساة لما سبب خسارة هذه الشخصية القيادية الكوردستانية من حزن وألم لشعبنا في هذه الظروف الحساسة والبالغة التعقيد التي يمر بها شعبنا في عموم كردستان.

مرة أخرى نجدد لكم ولعموم شعبنا الكوردستاني مواساتنا ونشاطركم حزنكم الذي هو حزننا على فقداننا للرئيس مام جلال.

ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان

السليمانية

2020/10/4

PUKmedia‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادارة الذاتية: رحيل مام جلال سبب الحزن والالم لشعبنا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادارة الذاتية: رحيل مام جلال سبب الحزن والالم لشعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).