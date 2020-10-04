الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال

2020/10/04 | 19:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مكتب الاتحاد الوطني في دمشق، مراسيم خاصة بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الأمة الرئيس مام جلال.

وبمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس جلال طالباني، أقام مكتب دمشق للاتحاد الوطني الكوردستاني حفلاً تأبينياً، حضره عدد من مسؤولي الأحزاب والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية.

اذ تخلل الحفل التأبيني القاء الكلمات من قبل العديد من الشخصيات السياسية البارزة، التي استذكرت مآثر ومواقف وافكار ورؤى ونهج الرئيس جلال طالباني، في دعمه ومساندته لحركات التحرر والقوى والاحزاب الديمقراطية ونضال المرأة، مشيرة الى ان غيابه عن الساحة السياسية، خلف فراغاً سياسياً كبيراً ليس على الصعيد اقليم كوردستان حسب، وإنما على صعيد العراق والصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام المراسيم اقام مكتب الاتحاد الوطني في دمشق مأدبة غداء للحضور ترحما على روح الراحل الكبير، الرئيس مام جلال.

PUKmedia دمشق‌

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