عمليات كركوك توضح حقيقة إخلاء مقرها وتسليمه إلى الديمقراطي الكوردستاني

2020/10/04 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أوضحت قيادة عمليات كركوك، الأحد، حقيقة إخلاء مقر العمليات وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أو وجود تغيير عسكري فيه.

وقال قائد العمليات، الفريق الركن، سعد حربية، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، انه "ينفي إخلاء مقر العمليات وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مبينا، إن "القيادة تمارس مهامها في مقرها من خلال متابعة سير الخطط الموضوعة لتأمين المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف حربية، أنه "لا يوجد أي تغيير في مقر العمليات كما أن هذه الأمور عسكرية بحتة لا تمت بصلة لأي نوع من أنواع القضايا الأخرى".

وتناقلت وسائل إعلام صدور قرار باخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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