2020/10/04 | 19:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات يوجه جميع الكوادر الفنية والتقنية لرصد جودة الهاتف النقال في طريق الزائرين لاداء زيارة الاربعين ، لضمان تقديم شركات الهاتف النقال افضل خدمة لزائري ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)

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