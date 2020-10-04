المالية النيابية: إيرادات البلاد وقروضها 27 تريليون دينار تكفي لسد الرواتب حتى نهاية العام الحالي

2020/10/04 | 19:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستغربة تشكي وزارة المالية أمام الرأي العام من قلة الإيرادات بغداد- وعد الشمري: كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، أن عائدات الحكومة وصلت إلى 27 تريليون دينار، مشيرة إلى أن المبالغ تكفي لسداد الرواتب حتى نهاية العام الحالي، وكشفت عن عزم البرلمان استضافة مسؤولي وزارة المالية للتباحث معهم حول الأزمة الاقتصادية.وقالت عضو اللجنة النائبة ...

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