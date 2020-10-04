التحالف الدولي يلتزم هزيمة داعش نهائيا واردوغان يهدد بالتصعيد في سوريا

2020/10/04 | 19:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عودة خلاياه النائمة الى الظهور الصباح الجديد-متابعة أعلن مسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، التزام قواته ضرورة هزيمة فلول التنظيم المتطرّف في البلدين المجاورين.وقال الكولونيل، واين مارتو، المتحدّث الرسمي باسم التحالف، الذي يضم دولاً غربيّة وعربيّة، وتقوده واشنطن منذ سنوات: “سنواصل تقديم الدعم الضروري ...

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