يا فاسدي العالم اتحدوا! وثوراتنا الجليبة - مشعل يسار

2020/10/04 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار =====لماذا يا ترى لا تحرك الناس عندنا كثيرا القضايا المعيشية المطلبية الطبقية بامتياز، بينما تحرك مشاعرنا بقوة عاتية القضايا الوطنية والقومية، وقضايا التناحر بيننا لصالح الأجنبي الذي لا يزال يتعامل معنا كمثل ما كانت الإمبراطوريات تتعامل مع الشعوب المغلوبة على أمرها في العصور الخوالي، حسب مبدإ: فرق تسد!؟الناس عندنا في لبنان نزلت إلى الشارع أول مرة في عام 2005 لطرد الجيش السوري من لبنان (ثور ......





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