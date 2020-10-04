2020/10/04 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_البشيتي تأكيداً وإبرازاً لأهمية الفلسفة في وعينا وثفافتنا وحياتنا أقول إنَّ الفلسفة هي كيف ينظر المرء إلى العالم، وكيف يفهمه ويتصوَّره.الفلسفة لا يمكن أبدا أن تنتفي حاجة البشر إليها، فهي عِلْم الواقع الذي ضاق به كل عِلْم.إنَّها عِلْم القوانين الموضوعية العامة للعالَم، فللواقع في شموله وكُلِّيَتِه من القوانين الموضوعية ما يُوَلِّد الحاجة إلى الفلسفة، عِلْماً تُكْتَشَف فيه وتُصاغ تلك القوانين.وك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تكون -الوحدة الجدلية العليا- بين الفلسفة والعلم؟ - جواد البشيتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تكون -الوحدة الجدلية العليا- بين الفلسفة والعلم؟ - جواد البشيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).