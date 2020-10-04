الشيخ إمام في حلب - عبدالرزاق دحنون

2020/10/04 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون كانت أمسية حلبيَّة لا تٌنسى تلك التي أحياها الشيخ إمام في صالة مسرح معاوية في حي الجميليَّة في المدينة السورية العريقة حلب الشهباء مساء يوم الاثنين 5/11/1984 وكانت السماء في تلك الساعة من الليل تُمطر رزازاً خفيفاً دافئاً.



وصلت بلا "شمسيَّة" متأخراً بضع دقائق عن موعد الحفل، وحين اقتربتُ من بناء الصالة، سمعت صوت غناء رخيم، دخلتُ، فذُهلتُ، فوقفتُ على عتبة باب المسرح، أمعن السمع والبصر.



كانت خشبة المس ......





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