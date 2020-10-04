2020/10/04 | 19:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هيأت وزارة الشباب والرياضة، ملعب الشعب الدولي لاحتضان مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ملعب الشعب يستعد للدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ملعب الشعب يستعد للدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).