ضبط مواد تم التلاعب بوصفها في أم قصر الشمالي واحالة المقصرين للتحقيق

2020/10/04 | 19:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدادالفرات نيوز} اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، ضبط مواد تم التلاعب بوصف بضاعتها في ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة.

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