السفير الامريكي في العراق يعبر عن حزنه بوفاة بابا شيخ

2020/10/04 | 20:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عبر السفير الامريكي لدى بغداد السيد “ماثيو تولر”، عن حزنه العميق برحيل سماحة بابا شيخ وعزى الايزيديين برحيل الاب الروحي للديانة الايزيدية والمرجع الديني الاعلى لها “خرتو حاجي اسماعيل” الذي توفى قبل ايام في احدى مستشفيات مدينة اربيل بعد تدهور حالاته الصحية.وجاء في نص التعزية التي ترجمتها ايزيدي 24: “لقد …

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