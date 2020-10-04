الموقف الوبائي في بعشيقة، مؤشرات واضحة ربما تؤدي الى تفشي الفايروس مرة اخرى

2020/10/04 | 20:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي اعلن كروب نحن هنا الطبي التطوعي، بان هناك مؤشرات واضحة ربما تؤدي الى عدم السيطرة مرة اخرى على انتشار الفايروس وارتفاع الاصابات، جاء هذا في منشور نشر على صفحة الكروب في الفيسبوك تابعته “ايزيدي 24”.وقال فيه، “بعدما كنا مسيطرين على زمام الامور الى حد ما من خلال متابعتنا تفاصيل …

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