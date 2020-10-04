مطار بغداد ومزاجات مسحات كورونا… نورس بهاء

2020/10/04 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نورس بهاء في فيسبوك :

اليوم اني بمطار بغداد وطيارتي ب ٩ ونص صباحا لدبي ..



وصلت للمطار ب ٦ لان اني من الحله خفت الطريق يصير ازدحام ..



قطعت تكت ب ٥٦٥ دولار وويايه فحص بي سي ار كتاب منفرد من مكتب الوافدين وعله حسب الاصول ..



ساعه ٧ دااسوي بوردنك اني واصدقائي واحد مشه البوردنك وواحد لا مع العلم اثنينه كتاب متشابه ..



وبعدين وقفونا اثنينه ..



والسبب كتاب البي سي ار مالتنه بي التاريخ العلوي مطبوع طباعه ..



اما التاريخ تحت اسم وتوقيع مدير المركز بخط اليد وهذا لايجوز حسب ادعاء موظف الكاونتر ..



حسب التعليمات الجديدة ..



رحنه لمدير المحطة كلناله عمي ندز عله تعديل للكتاب هسه بالموبايل كال ميصير الا اصلي ..



زين كلناله راسل دبي ..



راسل فرع شركة الخطوط الجوية العراقية ردله موظف عراقي الجواب عبارة عن خبر عبالك تعليق بالفيس يكول واجتمعنا مع الجانب الاماراتي واتفق الطرفان على عدم وجود كتابه بالفحص ..



زين مو التاريخ باعلى الصفحة مطبوع وحسب الاصول !! كال انتظروا راح نراسلهم بعد ونطلب يمشيكم ابو العراقية ..



صارت ٩ وربع كال نسد الكاونتر ..



كلنالهم عمي رجعولنه فلوس التكت ..



كال كلمن يروح للمكتب اللي قطع منه ..



هسه رحت للمكتب ردلي بس ٣٠٢ دولار .، زين ادري ليش هيجي خربطه وفوضى وناس شايله موبايلاتهم ويراسلون علساس الجانب الاخر وكل شويه هذا يصير وهذا ميصير ..



زين اني اذا عندي كتاب حكومي رسمي ميمشوا لعد شكو مخلين علامة نسر الجمهورية العراقية وتواقيع واختام ..



اناشد وزير النقل بمحاسبة شركة الخطوط الجوية العراقية وفتح تحقيق بهذا اليوم وهل هذي التصرفات الفردية والفوضى مستمرة ام ستكون للدولة وقفه مع العلم اللي راحو كالو الاماراتي ميباوع مسحتنه ويعتمد بشكل كامل عله مسحتهم ..

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