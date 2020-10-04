الخارجية العراقية: اتخذنا عدة إجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار

2020/10/04 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، لنظيره وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس اتخاذ الحكومة العراقيّة عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.وقال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية …

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