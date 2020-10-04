اتفاق بين مصر والأردن والعراق على أولى خطوات الشراكة في 4 قطاعات صناعية

2020/10/04 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر و الأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي …

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