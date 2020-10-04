وزير الخارجيّة يؤكد لنظيره الألماني اتخاذ العراق إجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء

2020/10/04 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار…

وبحث الوزير فؤاد حسين هاتفيا مع وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس في مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، واكدا أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول ٍ لهذه الأزمة.

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