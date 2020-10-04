2020/10/04 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر محلية مقتل رجل الاعمال الايزيدي المعروف بشير كورية بالقرب من ناحية القوش التابعة لمحافظة نينوى…

المصادر أكدت ان مسلحين مجهولين نصبوا كمينا وأطلقوا وابلا من الرصاص باتجاه مركبة الراحل كورية في اثناء عودته من مجلس العزاء الخاص بالأب الروحي للايزيديين وعند مروره بالقرب من قرية بيبان شرقي الناحية..



مشيرة الى مفارقة الضحية الحياة في الطريق خلال نقله الى المستشفى في محافظة دهوك..

في حين أوضحت المصادر ان شخصين كانا يرافقان القتيل لم يصيبا بأذى، في وقت بدأت فيه الجهات الأمنية المحلية بالتحقيق بالحادث…

ومما يجدر ذكره ان كورية من الشخصيات الاجتماعية الايزيدية المعروفة في مجال الاعمال الخيرية ومساعدة النازحين.



وقد قام في السنوات الماضية ببناء قاعات للمناسبات وانشاء دار للأيتام، إضافة الى تقديم التبرعات للشرائح الفقيرة بالمجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل رجل الاعمال الايزيدي بشير كورية برصاص مجهولين شرقي ناحية القوش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل رجل الاعمال الايزيدي بشير كورية برصاص مجهولين شرقي ناحية القوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).