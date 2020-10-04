خبراء اقتصاديون يرهنون تأخر رواتب الموظفين باستهداف البعثات الدبلوماسية

2020/10/04 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

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رهن مراقبون وخبراء اقتصاديون تأخر رواتب الموظفين باستهداف البعثات الدبلوماسية…

واكد الخبراء ان استمرار استهداف السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية والأرتال العسكرية، سيؤدي الى قطع العلاقات العراقية الأميركية، ومن ثم اغلاق السفارة…..

وأشار الخبراء الى ان اغلاق السفارة سيتبعه تجميدُ احتياطي ِ البنك المركزي العراقي..



محذرين من عدم قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين…

ودعا باحثون في الشأن الأمني الحكومة العراقية الى الإسراع في كبح جماح الميليشيات التي تعمل على عرقلةِ سير البرنامج الحكومي في العراق.

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