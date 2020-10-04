2020/10/04 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب عندما نحصر بداية الأزمات العربية الراهنة انطلاقاً من احتلال العراق فلأن مشروع الهيمنة الأميركية على العالم كان قد بلغ ذروته بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991.



وحسبت الإدارة الأميركية أن الظروف أصبحت مؤاتية لها في تنفيذ مشروع هيمنتها على العالم ابتداءً من العراق لسبب أساسي كونه يشكل مركزاً لمحور إذا انهار تتداعى الدول المحيطة به كـ(أحجار الشطرنج).



وفي هذا المقال، ولكي نفقه منهج الاستراتيجية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من العراق ابتدأت أزمات المنطقة الحالية وعلى أرض العراق ستنتهي - حسن خليل غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من العراق ابتدأت أزمات المنطقة الحالية وعلى أرض العراق ستنتهي - حسن خليل غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).