وزيرا خارجية المانيا والعراق يبحثان وضع البعثات الدبلوماسية هاتفيا

2020/10/04 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، لنظيره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اتخاذ الحكومة العراقية عددا من الإجراءات الأمنية، التنظيمية...

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