عمليات كربلاء تبين بشأن دخول (مجاميع متطرفة) إلى المحافظة

2020/10/04 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت قيادة عمليات كربلاء، الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول مجاميع متطرفة إلى المحافظة.

وذكر مدير إعلام القيادة، العميد فاهم الكريطي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، إنه "تم تداول بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى دخول بعض المجاميع المتطرفة إلى محافظة كربلاء".

وأضاف الكريطي، أن "قيادة عمليات كربلاء، تنفي وجود هكذا عناصر"، مؤكدا أنه "سوف يتم محاسبة كل من يحاول العبث بأمن الدولة".

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