2020/10/04 | 20:23 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 4 أكتوبر 2020 | 07:57 مساءً | عدد القراءات : 33

الأنبار..



مؤسسة الشهداء توقف رواتب 4500 اسرة

أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الاحد، تنظيم وقفة احتجاجية لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في المدينة .

وقال الجنابي إن “اسر ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين نظموا وقفة احتجاجية في مدينة الرمادي، اثر قيام دائرة التقاعد وبالتنسيق مع دائرة مؤسسة الشهداء في الانبار، بإيقاف رواتب 4500 اسرة من دون معرفة الأسباب”.

وأضاف، أن “تلك الاسر طالبت الحكومة المركزية بالتدخل لإطلاق رواتبهم علما ان معاملات صرف رواتبهم سليمة ولم تسجل اي عمليات تزوير للذين تم ايقاف رواتبهم “.

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