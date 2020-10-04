“طفرة مميزة” لحالات شفاء كورونا في الكرخ.. تراجع مثير للاصابات والوفيات خلال 24 ساعة

2020/10/04 | 20:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 455 موزعة كالآتي:

أبو دشير———— 3أبو غريب ———– 21الإسكان————- 4الاعلام————– 3البياع————— 19التاجي————- 23التراث————– 4الحرية————– 14الدورة————– 18الدولعي————- 3الرحمانية ———— 8السيدية ————– 6الشرطة الخامسة——- 1الشعلة ————– 25الصالحية ————- 2الطارمية ————– 2الطوبجي————- 3العامرية ————– 13العطيفية————– 10العلاوي————— 5الغزالية ————— 29الفرات—————- 3القادسية ————– 9الكاظمية————– 39الكرخ—————– 2المحمودية———— 26المشاهدة ————– 1المعالف—————- 3المكاسب ————— 6المنصور ————— 22المواصلات————- 2الوشاش————— 3اليرموك ————– 26جكوك—————– 4حي الجامعة ———— 23حي الجهاد———— 13حي العامل———— 30حي العدل————- 10شارع حيفا————- 2مجمع الايادي———– 1ناحية الرشيد———— 2جانب الرصافة———– 9محافظة الديوانية——– 1محافظة النجف ———- 1محافظة بابل———— 1

الشفاء:850الوفيات:2

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