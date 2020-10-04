ما حقيقة إخلاء مقر عمليات كركوك وتسليمه للحزب الديمقراطي؟

2020/10/04 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك-اين]نفى قائد عمليات كركوك، الفريق الركن سعد حربية، الأحد، إخلاء مقر العمليات وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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