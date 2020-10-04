2020/10/04 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلقى فريق مانشستر يونايتد هزيمة تاريخية أمام توتنهام 1-6 في منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الانكليزي..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيمة تاريخية لمانشستر يونايتد أمام توتنهام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزيمة تاريخية لمانشستر يونايتد أمام توتنهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).