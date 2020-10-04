أمامه أقل 48 ساعة حاسمة.. ترامب لأطباءه: هل سأموت؟

2020/10/04 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت مجلة "فانيتي فير" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أعرب لمساعديه عن شكوكه بشأن قدرته على تجاوز فيروس كورونا المستجد وخوفه من الموت المحتمل.

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