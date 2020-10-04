2020/10/04 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افادت مصادر امنية ، اليوم الاحد، بالعثور على صواريخ كاتيوشا ومنصات اطلاق في محافظة الانبار .وتابعت المصادر ” نفذت قوة خاصة محمولة بالطائرات السمتية من الفرقة ١ عمليات الانبار عملية عسكرية دقيقة بصحراء المحافظة.وقال قائد العمليات ناصر الغنام ، إن الحملة الأمنية أسفرت عن تدمير عجلتين لعناصر تنظيم داعش ، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صواريخ كاتيوشا ومنصات اطلاق في الانبار المركز الخبري الوطني.

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