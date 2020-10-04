الحشد الشعبي في ديالى ينفذ خطة تأمين الطرق لاحياء زيارة الاربعين

2020/10/04 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن تنفيذ هطة الطرق لدعم امن زيارة الاربعين في 4 محاور بديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” غرفة العمليات المشتركة المشرفة على خطة زيارة الاربعين في ديالى بدات بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة من خلال اغلاق سايد في 4 طرق رئيسية تمثل نقاط تدفق عشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من قرى ومدن وقصبات ديالى الى كربلاء لمقدسة لاداء مراسيم الزيارة”.

واضاف، ان “ابرز الطرق هو طريق كركوك- بغداد المار بديالى مؤكدا بان قطع سايد ياتي لدواعي امنية لتفادي اي طارى بالاضافة الى خلق مرونة للزوار بالحركة دون اي مخاطر دهس بسبب السيارات لافتا الى ان القطع الجزئي للطرق سيبقى مستمرا لحين انتهاء الزيارة وبدء عودة الزوار الى مناطقهم”.

وكانت ديالى بدات عملية استنفار قصوى منذ 4 ايام لتامين مراسيم خطة زيارة الاربعين من خلال حماية الالاف الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة.



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