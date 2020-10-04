سرقوا الحِب وغطاه!

2020/10/04 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.محمد فلحي..

كلمة (الحِب) لا يعرفها الكثير من الشباب،لكنها معروفة لجيلنا وما قبله،عندما كان أهلنا يغترفون الماء من النهر القريب ويضعونه في إناء من الفخار يسمونه(الحِب) لغرض تبريده وشربه، فقد كانت الكهرباء والثلاجة وبراد الماء غير معروفة في حياة أغلب العراقيين،وكانت البساطة والنزاهة تسود المجتمع، ومن بين القيم السائدة حينذاك التفريق بين المال الحلال والمال الحرام،فلا رشوة ولا اختلاس ولا تبذير!

قبق الحِب،أو غطائه لا يتجاوز ثمنه بضعة فلوس،ولنفترض أن ثمنه يساوي دولارا واحدا في هذا الزمان،وهو ضروري للحفاظ على الماء من التلوث، لكن مدير معارف لواء الدليم(الأنبار حاليا) عام 1949 يوبخ مأمور المكتبة العامة في(عنّه) حول شرائه غطاء للحِب،من مبلغ النثريات، ويسأله عن مصير الغطاء السابق ويوجهه إلى الاقتصاد في المصاريف!

أيباااه..والله زمان؟!!.هذا جيل المسؤولين قبل أكثر من سبعين سنة، فما أشد الفرق بين أولئك وهؤلاء!..هذا الكتاب يستحق فعلاَ أن يكون في المتحف لتقرأه الأجيال!

اليوم ضاع الحِب وسرقوا القبق، ونحن عطشى، وأصبحت أقصى أمنية للمواطن أن يستلم حصة الغذاء، وللموظف أن يستلم راتبه في موعده المقرر!

اليكم نص الكتاب:

مديرية معارف لواء الدليم

المحاسبة

العدد: 4016

التاريخ:23101949

مأمور مكتبة عنّه

لاحظنا أنكم صرفتم قيمة غطاء حِب ضمن نثرية مكتبكم لشهر أيلول49

فهل ان الحِب بقي طيلة هذه المدة دون غطاء؟..وماذا حل بالقديم إن كان موجوداً؟

وبهذه المناسبة نرجو الاقتصاد التام في المصروفات وذلك لان ضيق المخصصات يجعلنا نشطب كل ما هو غير ضروري جدا.

مدير معارف لواء الدليم

تعليق:أدعو أصدقائي العانيين الأعزاء إلى زيارة مكتبة عنّه العامة، وهل هي موجودة حتى اليوم،وكيف حالها بعد سبعين سنة، وإذا كانت موجودة، فهل يوجد في أرشيفها جواب هذا الكتاب، وماذا قال مدير المكتبة لمدير المعارف حول شرائه غطاء الحِب!؟

وأخير أهديكم أغنية شادية الشهيرة:

والله يا زمن لا بأيدينا زرعنا الشوك

ولا روينا يا زمن وانت يا زمن

قاسي علينا بتبروا شوك حوالينا!!

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