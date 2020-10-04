2020/10/04 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم غد الاثنين، محافظة ذي قار للاطلاع على الوضع الأمني والخدمي فيها، ولمتابعة قضية اختطاف النشاط سجاد العراقي عن قرب.كما سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الامنيين والمحليين وعدد من عشائرها.هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يزور ذي قار غداً المركز الخبري الوطني.

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