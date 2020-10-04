2020/10/04 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يفسد خطط الأندية في معسكراتها التدريبية بغداد- الزمان في ظل توقف النشاط الرياضي في العراق لمدة قاربت من الـ6 أشهر جراء جائحة كورونا وقبلها توقف دام ثلاثة أشهر جراء الاحتجاجات الشعبية تبحث الأندية بعد إلغاء الموسم الماضي عن سبل لإعداد فرقها تحضيرا للدوري الذي حدد له الخامس والعشرين من الشهر الجاري.ووسط تلك التعقيدات […]

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