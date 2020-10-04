2020/10/04 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس منتخب كاتانيتش – عبد الحكيم مصطفى لم يضمن منتخب العراق الوطني مروره الى المرحلة الحاسمة لتصفيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 رغم انه يتصدر مجموعته التي تضم منتخبات البحرين وايران وهونك كونك وكمبوديا ..نتائج مرحلة الاياب تبقى في حكم المجهول ،وهذه الحقيقة تدفعنا الى القول ان المنتخب الوطني يجب ان يكون في […]

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