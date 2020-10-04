2020/10/04 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تتعاقد مع مدرّب لياقة إسباني تقنيات غير مسبوقة في نقل مباريات الدوري الممتاز بغداد- الزمان أعلنت شركة عشتار الناقل الحصري لمباريات الدوي العراقي الممتاز لكرة القدم، ان مباريات الموسم المقبل من البطولة ستنقل بجودة عالية .وينطلق الدوري الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.وذكرت عشتار في بيان لها الى جميع القنوات المحلية والفضائية الراغبة بشراء […]

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