الخارجية النيابية تكشف عن قرب محاسبة الميليشيات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية

2020/10/04 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن قرب محاسبة الميليشيات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية….

وقال نائب رئيس اللجنة ظافر العاني، إن سكوت الحكومة لن يدوم طويلا على تلك الفصائل التي تريد أن تضر البلاد بأفعالها الخارجة عن القانون وستتخذ خطوات عملية من شانها أن تسهم في استقرار البلاد..



مؤكدا ان هناك نظرية ً واضحة هي أنه كلما اقترب حساب الميليشيات صعّــدت من هجماتها المسلحة وان تصعيداتها الاخيرة دلالة على قرب محاسبتها على الهجمات التي أضرت بالعراق وسيادته كثيرا ولا يمكن السكوت عنها مطلقا.

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