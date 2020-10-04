على طريق الزائرين .. معرض يجمع مأساة سامراء ومصيبة كربلاء (صور)

2020/10/04 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمشي الزائر قادما من محافظة النجف

الاشرف وسط العراق بخطوات مثقلة ودرجات

حرارة مرتفعة قاصدا مواساة محمد وآل

محمد بمصيبة كربلاء في واقعة الطف وما

تلاها من سبي وظلم وجور على العليل زين

العابدين والعقيلة

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