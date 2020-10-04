يقصدهم 25 الف زائر كل عام .. موظفات وموظفين يخدمون في مسيرة الأربعين (تقرير مصور)

2020/10/04 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موكب مرتب بشكل لافت للنظر خدامه يعملون

بصمت كخلية نحل يقدم الخدمة على مدار 16

ساعة يوميا ينتقي اصحابه اكلات تسر

الناظرين وتلائم ذائقتهم، النظافة

وتطبيق توصيات الجهات الصحية والمرجعية

الدينية العليا في

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