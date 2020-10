2020/10/04 | 20:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بصحبة وزير النقل ناصر بندر اليوم الاحد ١٠/٤ /٢٠٢٠ ، ملعب الزوراء الرياضي سعة 15 الف متفرج بجانب الكرخ الذي تنفذه شركة بلند باية الايرانية لحساب وزارة الشباب والرياضة .ومن المؤمل ان يشهد الاسبوع المقبل وصول العمل الى مراحل الانجاز المتقدم في اعمال التشطيب والربط الخدمي بصورة مباشرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرا الشباب والنقل يزوران ملعب الزوراء وسط العاصمة بغداد لتفقد مراحل انجازه first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الشباب والنقل يزوران ملعب الزوراء وسط العاصمة بغداد لتفقد مراحل انجازه) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الشباب والنقل يزوران ملعب الزوراء وسط العاصمة بغداد لتفقد مراحل انجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).