وست هام يوقف سلسلة انتصارات ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي

2020/10/04 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل وست هام يونايتد، الأحد، بفوز مذهل 3-صفر على مستضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لينهي بدايته الرائعة بعد ثلاثة انتصارات متتالية بفضل أهداف ميخائيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين.

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