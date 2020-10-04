مسؤول بالحشد الشعبي يحدد سببا رئيسا يمنع عودة اهالي منطقة جرف الصخر لمناطقهم

2020/10/04 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أكد مسؤول قاطع الحشد الشعبي في مناطق شمال بابل، سجاد المعموري، الأحد،(04 تشرين الأول، 2020)، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية لا يمانعون عودة اهالي جرف الصخر إلى مناطقهم.

وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي والقوات الامنية في بابل لا يمانعون من عودة النازحين إلى مناطق شمال بابل"، مبينا أن "تدمير البنى التحتية وغياب كل الخدمات وسبل الحياة جراء العمليات العسكرية، هي من تمنع عودة الأهالي إلى هذه المناطق".

واضاف أن قوات الحشد الشعبي طالبت مرارا وتكرارا بإعادة الحياة إلى مناطق شمال بابل".

وبين أن " هنالك عددا من المطلوبين، لا يمكن العودة إلى مناطقهم من دون التأكد من سلامة موقفهم الأمني والتعامل معهم وفق القانون".

وجُرف الصَخر ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد، وشمال مدينة المسيب، على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، أغلب سكانها من الفلاحين العاملين بالزراعة، احتلها تنظيم داعش عدة أشهر، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادتها، ليتم تغيير اسمها رسميا إلى "جرف النصر".

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