مسؤول بالصحة يحذر من ’’أصوات نشاز’’ تبث معلومات مغلوطة بشأن كورونا

2020/10/04 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو خلية الازمة في الرصافة، عباس الحسيني، على ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام من معلومات ’’مغلوطة’’ بخصوص الاستتشارات الطبية، في ظل تفشي فيروس كورونا والتي ادت بحسب وزارة الصحة لتفشي المرض.

وعن الآلية المتبعة من قبل الوزارة في متابعة المعلومات المغالطة التي ينشرها المحسوبين على مهنة الأطباء، قال الحسيني لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة لديها لجان استشارية عليا، تقرر صحة المعلومات التي تقدم من بعض الجهات من عدمها"، مبينا انه "يفترض استدعاء كل شخص يقدم معلومات عبر الاعلام، والتأكد من صحتها والاستفسار عنها، وفي حالة عدم صحتها يصار الموضوع الى فتح تحقيق".

ودعا الحسيني نقابة الاطباء ودائرة التفتيش بوزارة الصحة، الى "التحرك في متابعة المعلومات المغالطة، التي تقدم من جهات تحسب على مهنة الاطباء"، مطالبا المواطنين "بالتيقن عند اخذ المعلومة من مصدرها الصحيحة"، خصوصا في وضع العراق الحالي الذي يعاني من تفش كبير لفيروس كورونا.

وأشار الى ان "اغلب المعلومات المقدمة الاعلام في الاعلام هي من اشخاص محترفين، لكن قد تحصل اصوات نشار التي تتكلم ولكن وزير الصحة أكثر من مرة نبه إلى توقي الدقة والحذر في اعطاء المعلومات وتجنب حصول ضرر جانبي بسبب المعلومات المغلوطة.

ومع دخول العراق، في الجائحة العالمية، لوباء كورونا، تظهر يومياً في وسائل الاعلام العشرات من النصائح الطبية والصحية، بخصوص تجنب الإصابة بالفيروس والتعامل مع الإصابة والأشخاص المصابين، فيما تزدهر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الظاهرة، دون ان تكون هناك جهة رقابية تعمل على تقنين ما يطرح من معلومات هي من اختصاص وزارة الصحة، تجنباً لحدوث أي مشاكل اكبر.

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